В России утвердили отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

22.10.2022 | 13:01

Правительство России утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, мобилизованным предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Решение также распространяется на предпринимателей, являющихся руководителями и одновременно единственными учредителями компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и несколько месяцев после ее окончания.

Ранее замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина сообщила, что заплатить налоги за гражданина, призванного в рамках частичной мобилизации, может родственник или любой знакомый. Для этого нужно зайти на сайт Федеральной налоговой службы, указать ИНН мобилизованного и во вкладке «уплата налогов и пошлин» выбрать опцию «уплата за третье лицо».