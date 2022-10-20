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В Госдуме поддержали идею о возвращении двухлетней службы в армии

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Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал идею о возвращении двухлетней срочной службы в армии, которую ранее высказал сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом депутат заявил в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Швыткина, одного года недостаточно, чтобы хорошо подготовить военнослужащего. «Второй момент — мы делали упор на ДОСААФ — допризывную подготовку, но, к сожалению, недостаточно эффективно это проводится. Это еще раз подчеркивает необходимость прохождения службы в течение двух лет», — сказал парламентарий.

Кроме того, Швыткин призвал задуматься о введении в школах курсов начальной военной подготовки. По его словам, предыдущий созыв комитета Госдумы по обороне уже направлял в российские регионы документы с просьбой об отзывах по этой инициативе. Парламентарий отметил, что в большинстве своем они были положительными. «Сегодняшняя ситуация, складывающаяся в рамках проведения специальной военной операции, еще раз подчеркивает актуальность этого вопроса и возвращения к нему с возможным принятием на законодательном уровне», — подчеркнул он.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По его словам, это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло бы лучше подготовить военнослужащих. «Если бы армия была такая , может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», — заявил сенатор.

Кроме того, 22 сентября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. По его словам, это очень важно в новых реалиях. В свою очередь, Кравцов заявил, что эта инициатива требует обсуждения. Он также напомнил, что вопросы начальной военной подготовки входят в школьный курс ОБЖ.

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Источник — lenta.ru
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