Соответствующим критериям россиянам выплатят до 100 тыс. рублей

20.10.2022 | 07:20

Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил Минэнерго и Минфину проработать субсидию на газификацию домов в дотационных регионах, сообщается на сайте правительства РФ.

Вице-премьер отметил необходимость ускорения процесса социальной догазификации в регионах.

По его словам, это можно сделать предоставив дополнительные субсидии на покупку оборудования и подведение газа непосредственно внутри участка домовладения.

«У людей не хватает денег на то, чтобы приобрести нужное оборудование и профинансировать прокладку труб», – заявил Новак.

Вице-премьер напомнил, что Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе 12 октября, поручил регионам выплачивать гражданам на работы по газификации внутри участков не менее 100 000 рублей.

«Прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тыс. рублей на одно подключение», – заявил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, семьям с низкими доходами дорого покупать газовое оборудование и оплачивать подведение газа к дому по их участку.

Александр Новак отметил важность инициативы президента и поручил Минэнерго и Минфину определить критерии, суммы и сроки выделения средств, а также подготовить методику расчёта субсидии, указано на сайте кабмина.