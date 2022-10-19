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За индивидуальные дома начнут взимать плату

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В среду, 19 октября, в Государственной думе РФ в первом чтении будет рассмотрен новый законопроект, который внесет ясность в споры о размере тарифов за обслуживание и обязательности их уплаты владельцами индивидуальных жилых домов.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, вопросы управления централизованно построенными малоэтажными коттеджными поселками в законодательстве никак не урегулированы.

Как сообщает «Российская газета», в связи с решением Конституционного суда, правительством РФ был разработан законопроект, который в конце прошлого года предписал законодательно урегулировать взаимоотношения жителей и управляющих компаний в малоэтажных жилых комплексах.

Разработчики проекта предлагают закрепить в законе понятие жилого комплекса. Объединиться в него смогут владельцы нескольких индивидуальных жилых домов или смежных участков.

По задумке авторов, в состав такого ЖК должны входить объекты общего имущества, например, тепловые пункты, водонапорные башни, спортплощадки, велодорожки и т.п. Решение об объединении в жилой комплекс жители смогут принять на общем собрании.

Кроме того, законодательно урегулируют и вопросы оплаты. В таком случае правительство сможет регулировать тарифы в малоэтажных жилых комплексах. А всем владельцам недвижимости в таких ЖК придется их оплачивать.

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Источник — rg.ru
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