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При падении Су-34 в Ейске погибла семья из семи человек

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Семеро погибших при падении самолета Су-34 однофамильцев в Ейске оказались членами одной семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя городской администрации.

Ранее сообщалось, что в списке погибших оказались шесть человек с фамилией Ищенко, позже их число выросло до семи.

По сообщению собеседника ТАСС, похороны погибшей семьи пройдут 20 октября. «При ЧП в Ейске погибла семья из семи человек, их похоронят в четверг», — сообщил сотрудник администрации города.

Самолет Су-34 упал рядом с многоэтажкой в Ейске в понедельник, 17 октября. До крушения он загорелся в воздухе и начал резко снижаться. В жилом доме из-за падения горящего самолета и разлива топлива возник сильный пожар. В Ейском районе после случившегося объявили трехдневный траур с 17 по 19 октября.

По данным Минобороны, причиной падения самолета стало возгорание двигателя при взлете.

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Источник — lenta.ru
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