В Кремле заявили об отсутствии указа о прекращении мобилизации

18.10.2022 | 13:24

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, который волнует многих россиян. Пресс-секретарь президента рассказал, когда Владимир Путин подпишет указ о завершении частичной мобилизации в стране.

Песков заявил, что в настоящий момент такой документ не планируется, сообщает ТАСС.

«Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», - рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что часть регионов уже достигла необходимых мобилизационных показателей по численности призывников и выполнила поставленный Минобороны план. Поэтому в ряде субъектов РФ процесс мобилизации остановлен.

Песков подчеркнул, указ Владимира Путина подразумевает до 300 тысяч человек, призванных в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи.

14 октября глава государства назвал сроки завершения частичной мобилизации в России. Путин заявил, что она будет закончена примерно за две недели, подчеркнув, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

Впоследствии Песков констатировал, что мобилизация завершится до конца октября.