Назван уровень роста доходов населения на ближайший год

18.10.2022 | 08:52

В минэкономразвития пообещали восстановление реальных доходов населения России уже в следующем году.

По словам главы ведомства Максима Решетникова, инфляция по итогам 2022 года уменьшится и составит 12,4 процента в годовом выражении, сообщает «Российская газета».

«В 2023 году инфляция составит уже 5,5 процента. Затем показатель инфляции выйдет на целевой уровень ЦБ в 4 процента», - заявил Максим Решетников на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что снижение ВВП в этом году сократится на 2,9 процента. А в 2023 году оно составит уже 0,8 процента. По прогнозам ведомства, в 2024-2025 годах ВВП будет расти темпом 2,6 процента в год.

Глава минэкономразвития пояснил, средний темп роста оборота розничной торговли с 2023 года составит 3,2 процента в год. Поддерживаться он будет ростом доходов населения.

«Реальные денежные доходы восстановятся уже в следующем году, а среднегодовой рост реальных заработных плат ожидается на уровне 2,8 процента в год за период 2023-2025 годов», - сообщил Решетников.

В минэкономразвития прогнозируют постепенное ослабление курса рубля - с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году.