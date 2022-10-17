В Москве заявили о завершении частичной мобилизации

17.10.2022 | 12:52

Мэр столицы Сергей Собянин заявил о выполнении задач по частичной мобилизации в Москве.

На официальном сайте мэра появилась информация от военного комиссара города Москвы: задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.

Собянин отметил, что пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей.

Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны.

Москва будет заботиться о ваших семьях и близких. Мы по-прежнему будем оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении. Вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, будем содействовать улучшению быта в воинских частях», - заявил Сергей Собянин.