Стало известно о личностях погибших на полигоне в Белгородской области

17.10.2022 | 11:14

Среди погибших в результате теракта на полигоне под Белгородом есть жители Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Ему стало известно, что погибшие нижегородцы ушли на службу добровольно и заключили контракты с Минобороны России.

Никитин выразил соболезнования родственникам погибших мобилизованных. Он также пообещал оказать всю необходимую помощь семьям резервистов.

«Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — пояснил нижегородский губернатор.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после происшествия на полигоне в Белгородской области.

Военные следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, в результате которого погибли 11 человек и еще 15 получили ранения.

Теракт на полигоне под Белгородом произошел 15 октября. В Минобороны уточнили, что два террориста из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Ответным огнем преступники были уничтожены.