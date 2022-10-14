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Россиян ожидает снижение пенсионных баллов

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Согласно новому проекту бюджета социального фонда, предельная величина базы для начисления страховых взносов с 1 января 2023 года составит 1,917 млн рублей вместо предполагавшихся ранее 1,56 млн рублей.

По мнению аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, увеличение предельной величины базы для начисления страховых взносов приведет к уменьшению пенсионных баллов у части россиян.

Увеличение базы на 22,5 процента серьезно отразится на части россиян. Чтобы получить максимальные 10 пенсионных баллов за год, зарплата граждан должна быть равна ей или превышать ее.

«При этом применение повышающего коэффициента для граждан, у которых зарплата вырастет меньше, чем база, или будет равна среднемесячной зарплате в стране, приведет к уменьшению формируемых ими пенсионных прав на 11,3 процента», - приводит слова Шторгина РБК.

Эксперт уточнил, чтобы пенсионные баллы не снизились по сравнению с предыдущим годом, зарплата гражданина должна вырасти хотя бы на тот же процент, на сколько растет база (22,5 процента – прим. редакции).

На заседании Государственной думы РФ аудитор отметил, что необходимость такого подхода еще предстоит «прокачать», поскольку пятая часть работников не могут сформировать даже минимум для назначения страховой пенсии по старости, который составляет 30 баллов.

По прогнозу Минэкономразвития, заложенному в основу проекта бюджета Социального фонда, размер среднемесячной начисленной зарплаты на 2023 год ожидается на уровне 69 452 рублей, сообщает РБК.

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Источник — rbc.ru
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