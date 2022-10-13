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Совфед разработал проект о помиловании осужденных за участие в военных действиях

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В Совфеде разработали законопроект, согласно которому предлагается разрешить участвовать в боевых действиях осужденным как для военнослужащих, так и для гражданских лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, для осужденных военных предполагается освобождение от наказания. Помилование может быть получено, например, за «мужество и героизм на военной службе». Также в УК РФ предлагается ввести отсрочку исполнения наказания для некоторых категорий участников боевых действий в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта.

Полное освобождение от наказания осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда. Решение будет приниматься на основе данных прокурора и военного командования. Кроме того, отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только до фактического их направления в места отбывания наказания.

Однако действие законопроекта не распространяется на ряд статей уголовного кодекса. Так, проект не работает в отношении лиц, осужденных за призывы или участие в массовых беспорядках или за нарушения правил проведения митингов. Также в этот список попадают осужденные за публичные действия по дискредитации российской армии, пропаганду нацистской символики и призывы к санкциям против России.

Ранее стало известно, что убившего судью заключенного помиловали из-за участия в спецоперации на Украине. 35-летний Станислав Богданов был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». До участия в боевых действиях он должен был провести в заключении 23 года, десять из которых уже прошли.

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Источник — lenta.ru
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