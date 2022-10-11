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Мобилизованных захотели избавить от долгов по квартплате

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Семьи мобилизованных захотели избавить от долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта. В Госдуме предложили ввести единовременную выплату для погашения уже имеющихся задолженностей по квартплате, пишут «Известия».

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, мера касается попавших под частичную мобилизацию, добровольцев и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - потерявших работоспособность или кормильца. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что выплаты могут осуществляться в рамках региональных бюджетов.

Разворотнева напомнила, что сейчас субсидии на оплату ЖКУ не положены гражданам, у которых уже есть задолженность по квартплате. «Речь идет о погашении существующих долгов. Хотя мобилизованным платят зарплату, но, если в квартире, например, отключат свет, пока их нет, это было бы неправильно», - пояснила парламентарий.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что исходить нужно не из заработка мобилизованных, а из того, что они рискуют своей жизнью ради интересов государства. Парламентарий считает несправедливым, что из-за имеющихся долгов по коммуналке семьи мобилизованных не могут получить субсидии.

По словам независимого эксперта по ЖКХ Егора Клопенко, сейчас сложно оценить точную стоимость подобных мер поддержки. Если считать совсем приблизительно, то можно ориентироваться на 1 процент от общей суммы задолженности граждан за ЖКХ, а это около 7–8 миллиардов рублей, уточнил специалист.

Ранее президент России Владимир Путин освободил семьи мобилизованных от начисления пеней за коммунальные услуги. Речь идет о случаях несвоевременной или неполной оплаты за жилье и жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующий закон начал действовать с 7 октября.

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Источник — lenta.ru
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