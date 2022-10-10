В России высказались об ударах по украинским городам

10.10.2022 | 11:21

Целью атаки на украинские города утром 10 октября стало нанесение ударов по «центрам принятия решений». Это было ответом в том числе и на недавний взрыв на Крымском мосту, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы несколько месяцев назад предупреждали, что будем наносить удары по центрам принятия решений, но что-то нас сдерживало для выполнения этих обещаний. Очевидно, время наступило», - заявил он.

«Время наступило раньше, конечно. Конечно, повлиял [взрыв на Крымском мосту]. Если такие просчеты, такие ошибки допускают, наверное, кто-то должен отвечать за это. Надо какие-то ответные меры принимать», — сказал депутат.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил о попадании ракеты по улице Владимирской в Киеве, где находится здание Службы безопасности Украины (СБУ). Неподалеку располагается офис президента Украина Владимира Зеленского. Кроме того, известно об ударах по разным районам Киева. Также сообщается об ударах по другим украинским городам — Днепру, Тернополю, Ивано-Франковску, Харькову, Одессе, Хмельницкому, Львовской, Тернопольской и Винницкой областях.

«Наносить удары по гражданским объектам ни в коем случае нельзя. Наносить удары надо было полгода назад по инфраструктурным объектам, чтобы не позволять осуществлять спокойную, безнаказанную доставку оружия из Европы. Надо было нарушать коммуникации и электрические сети, другие связи, а также центры принятия решений, о которых сейчас говорят», — считает Алексей Чепа.

По объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и Харьковской области нанесены ракетные удары, в некоторых районах столицы регионы пропало электро- и водоснабжение. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что удары по украинской столице повредили критическую инфраструктуру города, есть пострадавшие.

О раненых и жертвах в своем обращении к жителям также рассказал Владимир Зеленский. По его словам, по всей стране не затихает воздушная тревога.

8 октября в 6 часов утра на Крымском мосту произошел взрыв. Президент России Владимир Путин назвал это терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны. В подготовке атаки он обвинил спецслужбы Украины.