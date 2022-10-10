Названы признаки онкологии на ранней стадии

10.10.2022 | 06:26

Онкология является одним из самых известных неизлечимых и распространенных заболеваний. Согласно данным статистики, ежегодно только в России от злокачественных новообразований погибает свыше 130 000 человек.

Основной задачей современной медицины является выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, когда размножение раковых клеток только началось.

В таком случае онкологию можно победить, считают специалисты. Ведь при наличии третьей стадии заболевания, врачи могут лишь продлить жизнь пациенту, а четвертая стадия рака фактически неизлечима.

По словам детского хирурга Романа Булавко, чем скорее новообразование будет замечено и диагностировано, тем эффективнее окажется лечение, меньше пострадают другие органы и ткани.

В своем видеоблоге специалист отметил, что практически все виды рака имеют определенную симптоматику в зависимости от локализации и стадии и заметить ее вполне возможно еще на раннем этапе.

Булавко перечислил основные признаки, которые должны заставить человека немедленно обратиться к врачу.

«В месте роста онкологии появляется болевой синдром, ухудшается общее состояние организма, самочувствие, незначительно повышается температура, меняются вкусовые предпочтения, снижается аппетит, как следствие - и масса тела в короткие сроки без специальных диет и упражнений (5 кг и более)», - рассказал Роман Булавко.

Врач отметил, что в суете рабочих будней и выходных дней не каждый заметит и поймет, с чем могут быть связаны те или иные симптомы.

«Вряд ли кто-то обратит особое внимание на усталость и апатию, снижение активности или раздражительность, тогда как стоило бы — вполне возможно, это одни из признаков развивающегося недуга», - считает детский хирург.

По его мнению, о прогрессировании заболевания могут говорить: тошнота, рвота, проблемы с глотанием, изменение цвета кожи и ногтей, ухудшение их состояния, появление пятен, возможный зуд, нарушение метаболизма, гипогликемия, синдром Кушинга, постоянно повышенная температура.