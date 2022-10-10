Медведев: «ответом может быть только прямое уничтожение»

10.10.2022 | 00:28

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на теракт на Крымском мосту в беседе с журналисткой Наданой Фридрихсон, ответы она опубликовала в Telegram.

Заказчиком и исполнителем теракта Медведев назвал «несостоявшееся государство Украина».

Он подчеркнул, что произошедшее было террористическим актом и диверсией.

«Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», — констатировал Медведев.

Напомним, ранее Владимир Путин однозначно трактовал произошедшее на Крымском мосту.

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил глава государства.