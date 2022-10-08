В ПДД появился новый сигнал светофора

08.10.2022 | 10:29

В правилах дорожного движения (ПДД) появилась секция под светофором в виде силуэта пешехода и стрелки «бело-лунного цвета». Она сообщает водителю, что на пути его поворота разрешено движение гражданам. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Информационная световая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета, расположенная под светофором, информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам», — отмечается в документе.

Стрелка указывает на пешеходный переход, на котором включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам. Уточняется, что подобный сигнал светофора в ПДД ранее не упоминался.

7 октября правительство России утвердило изменения в правила дорожного движения (ПДД) — в них появились два дорожных знака и особая разметка. До утверждения изменений Минтранс и МВД России предлагали ввести в оборот знак для обозначения мест зарядки электромобилей и выделить дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.