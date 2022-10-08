Россиянин без двух пальцев попал под мобилизацию

08.10.2022 | 00:05

Военные комиссариаты в некоторых регионах России подвергаются критике со стороны общественности и депутатов Государственной думы.

Ведь в некоторых случаях под частичную мобилизацию попадают граждане, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем.

В Екатеринбурге произошел очередной подобный случай. В Свердловской области по частичной мобилизации призвали 31-летнего мужчину, у которого нет указательного и среднего пальцев на руке, сообщает URA.ru.

Мужчина пришел в военкомат, показал руку и справки, однако его все равно признали годным к службе, рассказала корреспонденту издания супруга мобилизованного Анна.

«Он явился в военкомат, изначально ему сказали: «Раз вы пришли с вещами, готовьтесь, сейчас будем грузить». Он показал справку о том, что в 2017 году потерял на правой руке указательный и половину среднего пальца. Врачи поставили отметку о том, что он годен. Но из военкомата его не увезли, сказали прийти через несколько дней», - поделилась историей Анна.

Женщина отметила, что недоразумение было исправлено благодаря общественникам, которые связались с военкоматом и разобрались в ситуации. В итоге гражданин без пальцев был признан неподлежащим мобилизации.