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Крымский мост поврежден

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Возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло на Крымском мосту в субботу, 8 октября. О деталях рассказали ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

В организации добавили, что локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

Подробности пожара также раскрыл советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. По его словам, цистерна с топливом, по предварительным данным, загорелась на одном из участков моста.

Предварительно, горит цистерна с топливом на одном из участков. Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара

Уточняется, что один из вагонов товарного поезда, который шел из Тамани в Керчь, загорелся в районе 6:00 утра. О причинах возгорания и пострадавших не сообщалось.

По информации советника Крыма, паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия.

Ранее пресс-службу дорожного управления «Тамань» сообщила, что движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту приостановлено. «Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, все службы работают слаженно.

Власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».

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Источник — lenta.ru
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