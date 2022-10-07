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В России ограничили скорость электросамокатов

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В России ездить на электросамокатах теперь можно не быстрее 25 километров в час. Это следует из измененных правил дорожного движения (ПДД), которые утвердило правительство, сообщается на сайте кабмина.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час», — говорится на сайте.

Движение этих средств будет регулироваться специальными дорожными знаками. Вес подобного электротранспорта, который двигается по тротуарам, а также вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 килограммов.

Пешеходы получат приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом. Водителям электротранспорта нужно будет выбирать скорость движения, исходя из дорожной ситуации, а при пересечении дороги — спешиваться.

Ездить на электросамокатах разрешается по правой части дороги, если скоростной режим там ограничен 60 километрами в час и разрешено движение велосипедистов. Делать это можно людям старше 14 лет при условии, если у самоката или другого устройства есть тормозная система и фара белого и красного цвета.

Постановление правительства не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки. Люди, которые ими пользуются, как и прежде приравниваются к пешеходам.

Ранее автоюрист Лев Воропаев разъяснял последствия признания электросамокатов транспортным средством. По его словам, в этом случае водители некоторых видов этого средства передвижения должны будут сдавать экзамены на права на категорию «М».

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Источник — lenta.ru
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