Преждевременное повышение тарифов ЖКХ в России сочли нецелесообразным

06.10.2022 | 17:34

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) счел нецелесообразным решение повышать тарифы на ЖКХ раньше времени на фоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил член совета Кирилл Кабанов, пишет РИА Новости.

«Мы, СПЧ, сейчас подготовим документ в правительство о нецелесообразности, пока проходит спецоперация, повышения любых форм тарифов в РФ», - пояснил Кабанов. По его словам, в текущей ситуации предложенная мера будет иметь негативные экономические и политические последствия для страны.

Ранее в России решили поднять тарифы ЖКХ раньше запланированного. Цены на коммунальные услуги собрались проиндексировать 1 декабря 2022 года вместо июля 2023 года. В 2022 году тарифы ЖКХ повысят дважды, после правительство обещает не менять стоимость услуг до июля 2024 года. Отмечается, что предельный уровень индексации тарифов с декабря текущего года по стране не превысит девяти процентов.

Так, средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. В Минэкономразвития пояснили, что опережающая индексация тарифов требуется для обновления теплотрасс, водопроводов и прочих объектов.