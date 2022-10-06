Европейцы решили омрачить юбилей Владимира Путина

06.10.2022 | 08:47

Страны Европейского союза разработали и согласовали очередной пакет санкций в отношении России.

Планируется, что восьмой пакет, в который входит и ограничение цен на российскую нефть, будет введен в действие с 7 октября. В этот же день президент России Владимир Путин будет отмечать свое 70-летие.

«Послы достигли политического соглашения о новых санкциях против России», - указано в аккаунте ЕС Чехии в социальной сети Twitter.

Согласно заявлению, новые ограничения станут ответом на вхождение в состав Российской Федерации новых регионов.

Очередной пакет санкций включает не только запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка, но и продление запрета на ввоз металлопродукции, химикатов, пластика, сигарет, бумаги.

Новые ограничения коснутся IT-сферы, инжиниринговых и юридических услуг организациям из России, запрет на экспорт технологий.

Напомним, в конце сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По их итогам президент России Владимир Путин подписал документы о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.