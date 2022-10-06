В стране и мире

Европейцы решили омрачить юбилей Владимира Путина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Страны Европейского союза разработали и согласовали очередной пакет санкций в отношении России.

Планируется, что восьмой пакет, в который входит и ограничение цен на российскую нефть, будет введен в действие с 7 октября. В этот же день президент России Владимир Путин будет отмечать свое 70-летие.

«Послы достигли политического соглашения о новых санкциях против России», - указано в аккаунте ЕС Чехии в социальной сети Twitter.

Согласно заявлению, новые ограничения станут ответом на вхождение в состав Российской Федерации новых регионов.

Очередной пакет санкций включает не только запрет на транспортировку российской нефти через море в третьи стран по цене выше установленного потолка, но и продление запрета на ввоз металлопродукции, химикатов, пластика, сигарет, бумаги.

Новые ограничения коснутся IT-сферы, инжиниринговых и юридических услуг организациям из России, запрет на экспорт технологий.

Напомним, в конце сентября на освобожденных территориях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. По их итогам президент России Владимир Путин подписал документы о присоединении к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте