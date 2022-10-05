Семеро россиян под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере

05.10.2022 | 14:39

Семь парней под видом женщин попытались уплыть на катере из Анапы в Турцию. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Катер с россиянами на выходе из акватории остановили пограничники. При проверке документов выяснилось, что молодые люди вместо собственных ФИО внесли в судовые билеты данные женщин и детей.

Беглецов увезли обратно в Анапу, а на капитана судна завели административное дело. По сведениям Mash, каждый пассажир заплатил последнему от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее представители силовых структур задержали граждан Кубы, пытавшихся незаконно пересечь границу России и Эстонии. У них нашли матрацы, лекарства и съестные припасы. Задержанных отправили во временный пункт размещения.