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Эксперт рассказал о слежке по телефонному номеру

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Узнать, где сейчас находится тот или иной человек – возможно. Этим пользуются сотрудники правоохранительных органов, которые делают соответствующий запрос операторам сотовой связи.

По словам руководителя службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александра Новикова, обычные люди таким способом воспользоваться не могут.

«Информацию о местонахождении человека по смартфону, зная уникальный номер EMEI аппарата и номер телефона, получить невозможно. Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений», - цитирует Новикова агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что раскрыть местоположение человека могут и специальные приложения. Так с помощью «родительского контроля» взрослые следят за детьми.

«Согласованная передача данных о местоположении по надежным каналам связи может быть полезной, например, поможет родителям быть в курсе перемещений ребенка», - рассказал Новиков.

Эксперт предупредил, что такой способ не всегда безопасен. Передаваемые данные могут стать доступны мошенникам, а они их могут использовать в различных незаконных схемах. Это же касается и номера телефона, с которым связано много личной информации абонента.

«Для регистрации SIM-карты необходим паспорт, а при регистрации в соцсетях и мессенджерах необходимо указывать номер телефона. Соответственно номер телефона может помочь получить информацию о человеке. Если номер сохранен в контактах, то в мессенджерах, например, Telegram, Viber, WhatsApp, как правило можно сразу увидеть имя, фамилию, аватар аккаунта. Если в аккаунте на аватаре есть фотография владельца, то с помощью Яндекс или Google Картинок можно найти ссылки на аккаунты в соцсетях и не только в них», - отметил Новиков.

Даже стандартный перевод по номеру телефона через мобильный банк способен раскрыть часть информации о человеке – его имя, отчество и первую букву фамилии. Новиков напомнил, что некоторые Telegram-боты позволяют по номеру телефона идентифицировать человека из-за утечек информации.

Эксперт рекомендовал не размещать свои данные в интернете, а в мессенджерах подписываться псевдонимом.

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Источник — 1prime.ru
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