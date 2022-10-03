Мобилизованные останутся без страховых выплат по кредитам

03.10.2022 | 10:37

Специалисты портала «Объясняем.рф» продолжили публиковать ответы на вопросы, касающиеся мобилизованных граждан.

Будут ли производиться страховые выплаты по договорам страхования жизни и здоровья заемщиков по кредитам, если застрахованное лицо было мобилизовано и страховой случай наступил в результате военных действий?

По закону (ст. 964 ГК РФ) страховая компания освобождается от выплаты возмещения по страховым случаям, которые наступили из-за военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.

Вместе с тем страховая выплата по договору потребительского кредита (займа) при гибели заемщика или причинении вреда его здоровью (в том числе утрате трудоспособности) в результате военных действий возможна, если такой риск был предусмотрен правилами страхования или стороны при оформлении договора включили его в страховое покрытие.

Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран?

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.