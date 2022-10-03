Госдума ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России

03.10.2022 | 16:02

Депутаты Госдумы ратифицировали договор о принятии Донецкой и Луганской народных областей (ДНР и ЛНР) в состав Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Эти решения были приняты единогласно. «За» проголосовали 413 и 412 депутатов Госдумы соответственно.

4 октября договоры о принятии ДНР и ЛНР рассмотрят в Совете Федерации.

2 октября президент страны России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договор о принятии в состав России новых регионов глава государства подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данное предложение.