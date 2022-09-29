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В стране и мире

В России допустили повышение ставок ЦБ

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Ввиду оттока наличных средств из банков после объявления о мобилизации, может потребоваться введение более высоких ставок по вкладам для того, чтобы вернуть им привлекательность. Также существуют инфляционные риски, связанные с ускорением роста бюджетных расходов. Тем не менее повышение ключевой ставки ЦБ не выглядит неизбежным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Нестабильность и паника среди населения обычно вели к скупке валюты, ажиотажному спросу на товары длительного хранения и увеличению оттока наличных средств из банков. Это создавало угрозу ценовой и финансовой стабильности, которую ЦБ РФ приходилось останавливать экстренным повышением ключевой ставки, - напомнила аналитик. - Однако, сейчас ситуация несколько иная».

По словам Беленькой, в силу отсутствия эффективных инструментов сбережения основных мировых валют в России, банковских комиссий за остатки на валютных счетах, ограничений по снятию наличной валюты, замораживания инвестиций в иностранные активы, массового спроса на валюту нет, а значит, рубль не слабеет.

«Ажиотажного спроса на товары также пока не наблюдается, а вот отток наличных средств из банков после объявления частичной мобилизации усилился. Если это продолжится, это может потребовать более высоких ставок по вкладам, чтобы вернуть им привлекательность», - допустила аналитик.

Инфляционные риски, как она отметила, связаны с ускорением роста бюджетных расходов, более высокими плановыми значениями дефицита бюджета 2023-2024 годах по сравнению с июньскими проектировками Минфина, повышением инфляционных ожиданий, а также внеплановой индексацией тарифов ЖКХ с декабря.

«Пока повышение ключевой ставки не выглядит неизбежным, но остановка снижения - вполне вероятна», - заключила Беленькая.

Напомним, снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Тогда решение было принято с целью не допустить обвального падения курса рубля, однако позднее в связи с жестким ограничением импорта, возникшим из-за западных санкций, национальная валюта начала неконтролируемо укрепляться.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — lenta.ru
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