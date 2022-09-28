Стало известно о наборе резерва военнообязанных для мобилизации

28.09.2022 | 14:47

В ряде регионов России военные комиссары заявили о том, что необходимое количество призывников практически набрано.

При этом сроки окончания частичной мобилизации, как и количество призванных в ряды Вооруженных сил РФ, по-прежнему не называются.

«Составлен план отправки мобилизованных в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить мобилизационные мероприятия в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», - заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

Военком Пензенской области Андрей Сурков на брифинге с журналистами рассказал, что необходимое от региона число резервистов, призываемых в рамках частичной мобилизации, практически набрано.

Военный комиссар отметил, что повестки гражданам приносить продолжат, потому что «в таких ситуациях надо набрать определенный резерв».

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, можно ли считать цели СВО выполненными после проведения референдумов.

«С абсолютной точностью могу сказать, что не вся территория ДНР освобождена. Мы говорим о границах 2014 года. Надо всю территорию освободить. Притом что вся ЛНР освобождена. Более детальный ответ получите со временем в случае, если будут подписываться такие документы», - заявил представитель Кремля.