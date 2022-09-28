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До 21 864 рублей: с 1 января произойдет индексация пенсий

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С 1 января 2023 года средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров увеличится до 21 864 рублей.

В пресс-службе Минтруда заявили, что что проект бюджета Социального фонда уже внесен правительством РФ на рассмотрение в Государственную думу.

В ведомстве отметили, что страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10 процентов, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8 процента.

«Ежегодно индексация пенсий проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение пенсий для того, чтобы поддержать доходы пожилых граждан с учетом роста цен. С 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10 процентов. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8 процента, что обеспечит прибавку в среднем в размере тысячи рублей», - рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава ведомства подчеркнул, что суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15 процентов, что больше прогнозного уровня инфляции на 2022 год (12,4 процента - прим редакции).

В Минтруде напомнили, что по состоянию на 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, в декабре 2022 года, с учетом июньской индексации, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан – 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рублей.

На выплату пенсий в бюджете Социального фонда заложено свыше 9,5 трлн рублей. В том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 трлн рублей, отмечено на сайте Минтруда.

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Источник — mintrud.gov.ru/
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