В военкомате ответили на вопрос о сроках окончания мобилизации

27.09.2022 | 12:23

На горячую линию по вопросам частичной мобилизации в России продолжают поступать сотни вопросов.

Одним из главных, который волнует многих граждан, как долго в России еще будет проходить набор запасников для службы в армии.

«Дата окончания частичной мобилизация граждан открытая», - отметили на горячей линии.

Не смог назвать сроки окончания частичной мобилизации и заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев. В интервью ТАСС он заявил, что сроки завершения мобилизационных мероприятий не разглашаются.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», - цитирует ТАСС Локтева.

Полковник отметил, что в настоящий момент все жалобы жителей столицы, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно.

«Все вопросы по частичной мобилизации, которые возникают у жителей Москвы, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы. По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно», - сказал Локтев.