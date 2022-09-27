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Мясников опроверг существование вегетососудистой дистонии и дал совет

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Известный российский врач, популярный телеведущий и общественный деятель Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» поставил под сомнение существование часто встречающегося заболевания.

В телеэфире программы «О самом главном» он опроверг такой диагноз, как функциональное расстройство вегетативной нервной системы.

«Диагноза «вегетососудистая дистония» официально нет, но это очень удобное клише, объясняющее состояние панических атак, перепадов давления и так далее», — сказал врач.

Свое мнение доктор выразил, когда отвечал на вопрос одной из зрительниц.

Она сообщила, что почувствовала себя плохо, заподозрила сердечный приступ и вызвала скорую помощь. По ее словам, врачи сделали ей кардиограмму и не выявили никаких нарушений, указав, что у нее вегетососудистая дистония.

Мясников успокоил героиню. Он отметил, что ей точно не стоит переживать, так как недомогание мог вызвать стресс на работе. Телеведущий считает, что оптимальным решением проблемы мог бы стать отдых.

Ранее Александр Мясников раскрыл простой способ, как быстро заснуть при бессоннице.

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