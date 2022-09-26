Сетевое издание|18+|Понедельник|26 сен 2022|22:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

На «Госуслугах» появится форма для предоставления отсрочки айтишникам

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Глава Минцифры Максут Шадаев подробно рассказал об отсрочке от мобилизации для IT-специалистов. Пояснения были даны на онлайн-брифинге в понедельник, 26 сентября.

«На момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях, нет требований по стажу - это действовало в рамках отсрочки от срочной службы. Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей», - пояснил Максут Шадаев.

По его словам список специальностей будет большим. Если гражданин не найдет в нем свою, он может указать ее в форме, однако это не будет гарантией предоставления отсрочки.

«Надеемся, что завтра мы сможем открыть форму на Госуслугах. Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы», - пояснил Шадаев.

Ранее сообщалось, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

- аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

- операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

- зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте