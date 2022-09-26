На «Госуслугах» появится форма для предоставления отсрочки айтишникам

26.09.2022 | 20:00

Глава Минцифры Максут Шадаев подробно рассказал об отсрочке от мобилизации для IT-специалистов. Пояснения были даны на онлайн-брифинге в понедельник, 26 сентября.

«На момент призыва или на момент формирования списков сотрудник должен работать в указанных организациях, нет требований по стажу - это действовало в рамках отсрочки от срочной службы. Самая большая дискуссия развернулась по поводу определения, что такое соответствующие специальности и направления подготовки в рамках высшего образования: канонического списка, который говорил бы, что именно эти специальности относятся к ИТ, нет. У нас есть 75 специальностей из форм для отсрочки от срочной службы, мы понимаем, что этот список достаточно узкий, чтобы удовлетворить компании, получаем большое количество предложений в разных айтишных чатах, мы сегодня приказом Минцифры утвердим примерный рекомендуемый перечень специальностей», - пояснил Максут Шадаев.

По его словам список специальностей будет большим. Если гражданин не найдет в нем свою, он может указать ее в форме, однако это не будет гарантией предоставления отсрочки.

«Надеемся, что завтра мы сможем открыть форму на Госуслугах. Дальше мы будем раз в сутки передавать соответствующие списки в Генштаб и военкоматы», - пояснил Шадаев.

Ранее сообщалось, что право на отсрочку могут получить имеющие соответствующее высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники:

- аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

- операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

- зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.