Сетевое издание|18+|Понедельник|26 сен 2022|13:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+9oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

При стрельбе в школе №88 в Ижевске в Удмуртии есть погибшие среди детей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

«В Удмуртии сегодня трагедия. (...) Пока неустановленный человек проник в школу и убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые», - сказал Бречалов, подчеркнув, что в настоящий момент эвакуация учеников и учителей образовательного учреждения завершилась.

По словам главы российского региона, нападавший, по предварительным данным, застрелился. «Информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и с системой здравоохранения», - сказал Бречалов.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения. Точных данных о числе жертв и пострадавших пока нет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте