Глава Удмуртии сообщил о погибших детях при стрельбе в школе Ижевска

26.09.2022 | 11:30

При стрельбе в школе №88 в Ижевске в Удмуртии есть погибшие среди детей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

«В Удмуртии сегодня трагедия. (...) Пока неустановленный человек проник в школу и убил охранника. Есть жертвы среди детей и раненые», - сказал Бречалов, подчеркнув, что в настоящий момент эвакуация учеников и учителей образовательного учреждения завершилась.

По словам главы российского региона, нападавший, по предварительным данным, застрелился. «Информацию чуть позже будем сверять с коллегами из ФСБ и с системой здравоохранения», - сказал Бречалов.

О стрельбе в российской школе стало известно в понедельник, 26 сентября. На место происшествия прибыл глава региона, туда также направлена группа Минпросвещения. Точных данных о числе жертв и пострадавших пока нет.