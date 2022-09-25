ЕР: Право на труд мобилизованных защитят новые поправки

25.09.2022 | 09:20

«Единая Россия» внесла законопроекты о кредитных каникулах для призванных по мобилизации военнослужащих и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации, уточняет ER.ru.

«Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведенный на военной службе, в трудовой стаж, оставить за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий», - пояснил он.

Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

«В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих», - заключил Андрей Турчак.

Изменения, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные постановлением Правительства.

По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

«Кроме того, в случае гибели мобилизованного военнослужащего произойдет полное или частичное гашение его кредита. Мы должны позаботиться о семьях наших погибших героев, чтобы им не пришлось выплачивать долги. Аналогичное прекращение обязательств по взятым кредитам произойдет и у тех, кто находился на иждивении у военнослужащего на момент его гибели», - сказал Андрей Турчак.

По его словам, вопросы выплаты кредитов - далеко не все, но самые актуальные сегодня.

«Единая Россия» оперативно закрывает эти законодательные пробелы. Сейчас наша задача - предоставить максимально возможную защиту мобилизованным их семьям. И мы продолжим эту работу», - резюмировал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, партия готова внести изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению «кредитных каникул» для мобилизованных граждан.

«Единая Россия» предлагает также ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идет как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации.

В проработке у партии и ряд других инициатив: о предоставлении академического отпуска студентам-военнослужащим, участвующим в СВО, бесплатном социальном обслуживании инвалидов боевых действий, бесплатном двухразовом питанием в школе детям погибших (умерших) ветеранов боевых действий и др.