Замминистра обороны Булгаков отправлен в отставку

24.09.2022 | 12:54

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск, теперь эту должность получит генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — сказали в ведомстве.

Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

Информации о новой должности генерала Булгакова в настоящий момент нет.