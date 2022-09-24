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В стране и мире

Замминистра обороны Булгаков отправлен в отставку

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Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение войск, теперь эту должность получит генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — сказали в ведомстве.

Ранее Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

Информации о новой должности генерала Булгакова в настоящий момент нет.

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Источник — lenta.ru
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