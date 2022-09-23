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Раскрыты детали ужесточения санкций Евросоюза против России

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Очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, а также области кибербезопасности и информационных технологий. Такие детали со ссылкой на источники раскрыло издание Financial Times.

При этом радикально настроенные члены Евросоюза - Польша и страны Балтии - требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников, а также запретить импорт алмазов.

Однако, утверждает издание, европейские чиновники указывают на сложности достижения согласия по наиболее амбициозным целям, а санкции следует одобрить единогласно.

Один из собеседников пояснил, что чем больше объем предложений, тем больше поводов у некоторых стран Евросоюза стать несговорчивыми. При этом слишком малое количество санкций приведет к возмущению «ястребов». Другой дипломат указал, что ЕС следует фокусироваться на потолке цен на российскую нефть, как ключевом аспекте, поддерживающем российские власти.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники указал, что страны Евросоюза намерены установить потолок цен на российскую нефть в течение нескольких недель. Поводом для этого стало объявление Россией частичной мобилизации.

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Источник — lenta.ru
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