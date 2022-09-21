Шойгу назвал две не подлежащие частичной мобилизации категории граждан

21.09.2022 | 10:03

Студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации. Такие категории граждан назвал министр обороны Сергей Шойгу, трансляция его выступления доступна на платформе «Смотрим».

Ранее Шойгу уточнил, что будут призываться из запаса россияне, которые уже имеют боевой опыт, или же те, у кого нужная для армии военно-учетная специальность. По подсчетам Министерства обороны, всего будет призвано 300 тысяч резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране.