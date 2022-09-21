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Шойгу назвал две не подлежащие частичной мобилизации категории граждан

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Студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации. Такие категории граждан назвал министр обороны Сергей Шойгу, трансляция его выступления доступна на платформе «Смотрим».

Ранее Шойгу уточнил, что будут призываться из запаса россияне, которые уже имеют боевой опыт, или же те, у кого нужная для армии военно-учетная специальность. По подсчетам Министерства обороны, всего будет призвано 300 тысяч резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

УРААААААААААААААААААААА!!!

Гость||

Гость писал(a):

УРААААААААААААААААААААА!!!
Идиот?

Гость||

А сколько свободных женщин будет, да ещё я думаю обеспеченных. Вот повезло тем, кто не подлежит мобилизации! Ну вообщем мужики, кто в тылу, работы у нас будет непочатый край! Ну а кто в окопах: работайте Братья! Душою Мы с вами!

Гость||

Гость писал(a):

Душою Мы с вами!
А телом? Слабо?

Добровольцы и волонтеры любого пола приветствуются...

Гость||

Гость писал(a):

да ещё я думаю обеспеченных
ты дебил? кто их будет обеспечивать? если только у них предприятия ВПК, салоны маникюра вряд ли будут востребованы

Гость||

тут уж придется наши территории защищать, будь мы сто раз не правы, а куда деваться


Имя: Гость
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