Путин подписал указ о категориях граждан с правом на отсрочку от мобилизации

21.09.2022 | 10:12

Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) получат отсрочку от призыва по мобилизации. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в среду, 21 сентября.

В документе уточняется, что право на отсрочку будет предоставляться только на время работы на предприятии ОПК.

В тексте указа также подчеркивается, что категории россиян с правом на отсрочку и порядок его предоставления определяются правительством страны.

Ранее Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в России. По его словам, призыву в армию подлежат те, кто состоит в запасе, уже проходил службу в Вооруженных силах России, а также имеет подходящую военно-учетную специальность.

Президент подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части будут проходить военную подготовку.