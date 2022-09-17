Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат с 1 октября

17.09.2022 | 13:37

С 1 октября 2022 года у миллионов россиян по всей стране будет увеличена заработная плата.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение федеральным государственным органам и федеральным госучреждениям.

Согласно тексту документа, руководители организаций и ведомств должны принять меры и обеспечить увеличение с 1 октября 2022 года на 4 процента зарплат сотрудникам.

Отмечается, что повышение оплаты труда произойдет за счет средств федерального бюджета.

Индексация коснется сотрудников федеральных государственных органов, федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.