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В стране и мире

Мишустин подписал распоряжение об индексации зарплат с 1 октября

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С 1 октября 2022 года у миллионов россиян по всей стране будет увеличена заработная плата.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение федеральным государственным органам и федеральным госучреждениям.

Согласно тексту документа, руководители организаций и ведомств должны принять меры и обеспечить увеличение с 1 октября 2022 года на 4 процента зарплат сотрудникам.

Отмечается, что повышение оплаты труда произойдет за счет средств федерального бюджета.

Индексация коснется сотрудников федеральных государственных органов, федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

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Гость||

Ну теперь с такими деньжищами победят быстро!

Гость||

Это я теперь смогу бентли купить на которую не хватает ???


Имя: Гость
Комментарий:

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