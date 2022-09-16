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В стране и мире

В России меняют сумму пособий по безработице

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Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который позволит уравнять пособия разным категориям безработных граждан.

Предполагается, что лицам предпенсионного возраста пособие по безработице будет выплачиваться в максимальном размере независимо от даты постановки на учет.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года и относящихся к той категории граждан предпенсионного возраста, на которую распространяется постановление Конституционного суда России от 17 марта 2022 года № 11−11 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», - указано в пояснительной записке к документу.

В документе уточняется, что в 2018 году размер пособия таким гражданам не превышал 8 тысяч рублей. При этом россиянам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице доходил до 11 280 рублей.

Если законопроект будет принят, то безработные граждане, независимо от даты признания безработными, будут получать одинаковые выплаты.

Напомним, в июне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать те граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года.

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Гость||

Лицам предпенсионного возраста, это с каких же лет , с 50, 55, 60 очень, всё туманно!? Опять мнимая забота, опять.

Гость||

Если будет принят, если, если, если

Короче для тех, кто читает"Молодой ленинец" И "Комсомольскую правду"


Имя: Гость
Комментарий:

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