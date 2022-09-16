В России меняют сумму пособий по безработице

16.09.2022 | 09:54

Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект, который позволит уравнять пособия разным категориям безработных граждан.

Предполагается, что лицам предпенсионного возраста пособие по безработице будет выплачиваться в максимальном размере независимо от даты постановки на учет.

«Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года и относящихся к той категории граждан предпенсионного возраста, на которую распространяется постановление Конституционного суда России от 17 марта 2022 года № 11−11 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», - указано в пояснительной записке к документу.

В документе уточняется, что в 2018 году размер пособия таким гражданам не превышал 8 тысяч рублей. При этом россиянам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице доходил до 11 280 рублей.

Если законопроект будет принят, то безработные граждане, независимо от даты признания безработными, будут получать одинаковые выплаты.

Напомним, в июне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать те граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года.