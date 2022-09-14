Власти задумались о законах для бесплатной раздачи еды россиянам

14.09.2022 | 14:19

Министерство промышленности и торговли вместе с представителями торгового сектора обдумывают законодательные решения, которые позволят развивать в России программы бесплатной раздачи продуктов с истекающим сроком годности - в благотворительных целях. Речь идет о фудшеринге, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве готовы поддержать работу над программой рационального использования по-прежнему съедобных продуктов. Развитие фудшеринга позволяет решить и гуманитарные вопросы, и вопросы сокращения образования отходов, отметили в пресс-службе.

Ведомство оценило пилотные проекты нескольких российских торговых сетей, которые летом уже передавали продукты нуждающимся. «Ожидается, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти», - уточнили в Минпромторге.

Поддержку идее в ведомстве выражали еще в июле. Тогда подчеркивалось, что речь идет только о пригодной к употреблению еде, которая имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.