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Власти задумались о законах для бесплатной раздачи еды россиянам

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Министерство промышленности и торговли вместе с представителями торгового сектора обдумывают законодательные решения, которые позволят развивать в России программы бесплатной раздачи продуктов с истекающим сроком годности - в благотворительных целях. Речь идет о фудшеринге, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве готовы поддержать работу над программой рационального использования по-прежнему съедобных продуктов. Развитие фудшеринга позволяет решить и гуманитарные вопросы, и вопросы сокращения образования отходов, отметили в пресс-службе.

Ведомство оценило пилотные проекты нескольких российских торговых сетей, которые летом уже передавали продукты нуждающимся. «Ожидается, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти», - уточнили в Минпромторге.

Поддержку идее в ведомстве выражали еще в июле. Тогда подчеркивалось, что речь идет только о пригодной к употреблению еде, которая имеет нужные сертификаты качества и соответствует действующему регулированию.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

отбросы что ли?

Гость||

А когда то трактором давили...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Пока что только на мусорке подбираем.

Магазины выносят туда в чистых

коробках.

Гость||

Мда, это звоночек похоже...

Гость||

Мотовилов корм с помойки влияет на твой мозговые функции перестань жрать с помойки.

Гость||

Кормитесь россияне помоями вы заслужили это!

Гость||

Властям не стыдно,что крупный учёный современности,практически классик питается с мусорки?


Имя: Гость
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