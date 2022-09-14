В Минфине дали совет, как сейчас сохранить свои сбережения

14.09.2022 | 14:00

Часть россиян пытаются найти способ сохранить свои сбережения.

Некоторые рассматривают возможность приобретения недвижимости в тех странах, которые еще лояльны по отношению к гражданам Российской Федерации.

Эксперты советуют россиянам не вкладываться в криптовалюты и не спешить покупать доллары и евро, курс которых сейчас сильно снизился по отношению к рублю.

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев дал несколько советов, как сейчас можно сохранить свои сбережения.

По его словам, россиянам следует придерживаться трех простых правил: сбережения необходимо делать в рублях, либо в валютах дружественных стран, а можно задуматься о приобретении импортных товаров, которые могут стать недоступными.

«Быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя», - заявил Моисеев РИА Новости.