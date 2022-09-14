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Россиянам отдадут их замороженные пенсионные накопления

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Гражданам России планируют передать в собственность их замороженные пенсионные накопления.

Как сообщает «Российская газета», в Министерстве финансов РФ разрабатывают изменения в законодательство, которые дадут гражданам России право распоряжаться своими пенсионными накоплениями, замороженными с 2014 года.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, документ должны внести на рассмотрение в Государственную думу РФ уже в октябре 2022 года.

Напомним, пенсионные накопления граждан образовались из отчислений работодателями до 2014 года 6 процентов от зарплаты в накопительную часть пенсии. Остальные 16 процентов шли в страховую часть пенсии. С 2014 года формировать накопительную часть пенсии перестали, но уже накопленные средства остались и инвестировались.

«Эти средства сейчас идут на текущие выплаты, а должны будут вернуться на счета граждан, их начнут инвестировать в разные активы», - рассказал Аксаков.

Депутат отметил, что при этом владельцы счетов смогут влиять на инвестиционную стратегию.

В СМИ уже появлялась подобная информация. Ранее об этом сообщала газета «Ведомости», где указывалось, что в Минфине идет проработка закона о передаче в собственность граждан их замороженных накоплений.

По мнению экспертов, граждан вряд ли дадут полный контроль над замороженными ранее средствами. Скорее всего, это будет ограниченный набор финансовых инструментов с невозможностью их использовать по своему любому усмотрению.

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Источник — rg.ru
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Гость||

пустые слова, вернуть это дать в руки

Гость||

По мотивам австрийских сказок.

Гость||

А воевать на что???


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