Потерявшим деньги вкладчикам предоставят льготы

14.09.2022 | 07:50

С января 2021 года доходы по вкладам физических лиц в России облагаются налогом.

Согласно действующему законодательству, НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

Он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

При этом физическим лицам не надо подавать декларацию в налоговую. ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.

В Государственной думе РФ решили сделать исключение для вкладчиков обанкротившихся банков. Для них готовятся ввести особый льготный режим.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который внесет поправки в налоговый кодекс РФ. Предполагается, что при отзыве лицензии у банка вкладчик не будет уплачивать такой налог.