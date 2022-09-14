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Потерявшим деньги вкладчикам предоставят льготы

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С января 2021 года доходы по вкладам физических лиц в России облагаются налогом.

Согласно действующему законодательству, НДФЛ облагается совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

Он рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года.

При этом физическим лицам не надо подавать декларацию в налоговую. ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.

В Государственной думе РФ решили сделать исключение для вкладчиков обанкротившихся банков. Для них готовятся ввести особый льготный режим.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который внесет поправки в налоговый кодекс РФ. Предполагается, что при отзыве лицензии у банка вкладчик не будет уплачивать такой налог.

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Гость||

А зачем нести вообще деньги в банк?

Гость||

Так в марте это налог отменили на два года или как ??

Гость||

Моих бабушек и дедушек обманули со вкладами, для родителей придумали перестройку и кризис 98г,моему поколению с 90х г все не везёт и не везёт, для моих детей придумали кешбек, кредиты на все, ипотеку. У тех у кого евро и доллары всякие ограничения. Пора давно уже понять, что деньги лучше греют свой карман, чем дожить их в банк.

Гость||

Придумали накопительный, 120тыс положи за год, и по 283руб в месяц проценты тебе))) и цены на все растут на 100%.

Извините,283 рубля это ни о чем

Гость||

283 рубля в месяц или 3405руб за год. Поле для дураков.


Имя: Гость
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