В Госдуме заявили о необходимости полной мобилизации

13.09.2022 | 00:08

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и ликвидации угрожающего РФ антироссийского анклава.

Страны Запада ввели серьезные санкции против Москвы, а также оказывают финансовую и военную помощь Украине.

Киев получает бронетехнику, стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы и прочие виды вооружения.

В последние дни ситуация на Украине серьезно обострилась. ВСУ начали массированный обстрел территории ДНР и ЛНР. Стягивают бронетехнику и пехоту к позициям защитников Донбасса.

Российским войскам пришлось оставить ряд населенных пунктов в Харьковской области для сохранения личного состава, так как численность украинской армии была в несколько раз больше. Такую причину назвал глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению депутата Государственной думы РФ Михаила Шеремета, для полной победы России в специальной военной операции на Украине необходима мобилизация.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», - сообщил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.