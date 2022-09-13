В стране и мире

В Госдуме заявили о необходимости полной мобилизации

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24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса и ликвидации угрожающего РФ антироссийского анклава.

Страны Запада ввели серьезные санкции против Москвы, а также оказывают финансовую и военную помощь Украине.

Киев получает бронетехнику, стрелковое оружие, зенитно-ракетные комплексы и прочие виды вооружения.

В последние дни ситуация на Украине серьезно обострилась. ВСУ начали массированный обстрел территории ДНР и ЛНР. Стягивают бронетехнику и пехоту к позициям защитников Донбасса.

Российским войскам пришлось оставить ряд населенных пунктов в Харьковской области для сохранения личного состава, так как численность украинской армии была в несколько раз больше. Такую причину назвал глава Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению депутата Государственной думы РФ Михаила Шеремета, для полной победы России в специальной военной операции на Украине необходима мобилизация.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», - сообщил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

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Источник — URA.RU
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Гость||

Вот пусть некий Шеремет нас личным примером и вдохновит!

Гость||

А кто семьи кормить будет? Ипотеки, сьемное жилье, кредиты, болезни и тп..

Гость||

Михаил Шеремет покажите нам пример

Гость||

"Сарматы" сделаны и ждут отправки. Осень. Падают листья.

Гость||

Шеремет случайно не украинец?

Гость||

Шеремет депутат от Крыма. Вот пусть и мобилизуется сам. С какой стати русские люди должны умирать за территории Украины?


Имя: Гость
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