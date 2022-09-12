В российских школах появится новый урок

12.09.2022 | 11:18

Не успели школьники и их родители привыкнуть к «Разговорам о важном», как в Минпросвещении заявили о новом уроке.

В ведомстве уже подготовили методические рекомендации для проведения киноуроков в средних общеобразовательных учреждениях.

По словам первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, российским школьникам будут показывать контент на исторические темы.

«Проект «Киноуроки в школе» мы безусловно поддерживаем, у нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется», - заявил Бугаев в интервью ТАСС.

Чиновник отметил, что специалисты Минпросвещения ведут работу по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для учителей и учеников с полезным контентом.

По словам Бугаева, помощь в этом оказывают в том числе представители Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества.