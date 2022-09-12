Части пенсионеров возместят расходы на личный транспорт

12.09.2022 | 17:18

Правительство РФ внесло изменения в правила компенсации затрат на дорогу к месту отдыха по территории России для пенсионеров-северян.

Как сообщает пресс-служба ПФР, ранее пенсионеры могли получить компенсацию за передвижение к месту отдыха и обратно на любом виде транспорта, кроме личного.

Теперь пожилые люди смогут возместить расходы на бензин, газ или другое топливо, если добирались до места отдыха на личном автотранспорте.

«24 августа у нас вступили в силу изменения в правила компенсации дороги к месту отдыха по территории России для пенсионеров-северян. С этой даты наши территориальные отделения компенсируют потраченные средства на топливо, если пенсионер отправился на отдых на собственном автомобиле. По данным отделений, некоторые пенсионеры уже получили первые компенсации», - заявил исполняющий обязанности председателя правления Пенсионного фонда Сергей Чирков.

В ПФР отметили, что возмещение будет проходить по обновленным правилам.

«Прежде всего учитывается максимальный предел соответствующих затрат. Он определяется по средней стоимости плацкарта от места проживания пенсионера до места отдыха. Помимо этого, при расчете компенсации учитываются нормы расхода топлива, установленные Министерством транспорта, а также кратчайший путь до отдыха», - рассказали в пресс-службе ПФР.

Для получения компенсации неработающему получателю страховой пенсии по старости или по инвалидности, который постоянно или временно проживает на Севере, следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда. Делать это можно один раз в два года.

«С заявлением понадобится представить документ о том, что автомобиль принадлежит получателю компенсации либо супруге/супругу. Это может быть свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства. К этим документам также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД справка о средней стоимости плацкарта до места отдыха и обратно», - уточнили в ПФР.