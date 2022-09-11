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В стране и мире

Стало известно, когда будет перечисляться новая выплата на школьников

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В Государственную думу РФ внесен законопроект о назначении ежегодных выплат семьям с детьми. С помощью него предлагается переломить тенденцию по снижению рождаемости.

По мнению инициаторов законопроекта, это невозможно без дополнительных мер поддержки семей.

Как сказано в пояснительной записке к документу, затраты россиян на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения составляют значительную часть семейного бюджета.

Разработчики законопроекта предлагают установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей семьям, имеющих детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет) обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Для семей, признанных малоимущими, предлагается установить такую выплату в размере 34 679 рублей.

В настоящий момент документ изучается в комитете Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей. По мнению экономиста Германа Ткаченко, депутаты смогут рассмотреть его уже в ближайший месяц.

«Депутаты уже начали свою работу после каникул. Первые две недели сессии - с 30 августа по 11 сентября - они работают в регионах. А первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября. Предполагаю, что они приступят к рассмотрению этого важного для многих российских семей документа уже в сентябре», - считает Ткаченко.

Если документ будет принят, граждане РФ смогут подавать заявление о назначении ежегодной выплаты с 1 января по 1 ноября текущего года. А сама выплата будет осуществляться в июне-декабре соответствующего календарного года, в который возникает право на ее получение. Ежегодная выплата будет перечисляться на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.

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