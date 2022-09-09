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В России утвержден новый стандарт строительства домов

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С ноября в России появится «зеленый» стандарт строительства многоквартирных домов. Критерии, которые помогут возводить безопасные для планеты здания, утвердил Росстандарт, сообщили в пресс-службе «Дом.РФ».

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 9 сентября 2022 утвердило национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных жилых домов (ГОСТ Р), который разработан Минстроем России совместно с ДОМ.РФ. Он начнет действовать в стране с 1 ноября», — заявили в госкомпании.

Отмечается, что ГОСТ разработан с учетом опыта ведущих международных систем LEED, BREEAM, DGNB. Стандарт включает 81 критерий — обязательным для признания здания «зеленым» будет достижение минимум 16 из них. В том числе речь идет о классе энергоэффективности А и выше, наличии предчистовой отделки и инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями.

При оценке будут учитываться архитектура и планировка участка, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и безопасность эксплуатации здания, а также инновации устойчивого развития. Дома могут набрать максимум 163 балла, для получения «зеленого» сертификата нужно набрать более половины.

После утверждения стандарта начнется оценка как строящегося, так и введенного в эксплуатацию жилья, первые сертификаты соответствия проектов могут быть выданы уже осенью, уточнили в «Дом.РФ».

Ранее России предсказали бум строительства «зеленых» новостроек. По прогнозам Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, к 2030 году на такое жилье будет приходиться до 30 процентов от всего первичного жилья в стране.

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Источник — lenta.ru
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