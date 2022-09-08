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Глава Минфина анонсировал адресную систему помощи населению

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На проходящей в Москве пленарной сессии Московского финансового форума министр финансов Антон Силуанов рассказал о формировании бюджета на следующие годы и о продолжении социальной поддержки граждан.

По словам главы Минфина, проект федерального бюджета страны на 2023-2025 годы «дошлифовывается» перед внесением в Государственную думу РФ.

«Сейчас вот как раз дошлифовывается, последние штрихи к тому закону, который неизбежно будет в парламенте. И мы, безусловно, найдем баланс для того, чтобы бюджет был инструментом развития», - рассказал Силуанов.

Министр отметил, что в стране сохранится текущий уровень социальной поддержки. И власти будут стремиться ее развивать, сделав более эффективную адресную систему помощи.

«Куда деваться? Очевидно, выдержим, но и будем развивать меры поддержки, более эффективную адресную систему помощи», - указал министр, отвечая на вопрос о сохранении нынешнего уровня социальной поддержки и ее развитии.

При этом Силуанов рассказал, что в России научились «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой».

«Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас только одна надежда, дадут ли нам в долг или нет», - заявил министр финансов.

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