В Кремле призвали россиян готовиться к худшему

07.09.2022 | 09:05

Во Владивостоке продолжается VII Восточный экономический форум, основной темой которого является тезис - «На пути к многополярному миру».

В ходе мероприятия интервью журналистам дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что экономика России упала меньше, чем прогнозировалось, однако всегда следует готовиться к худшему.

«Мы можем констатировать реальные цифры, которые мы имеем по статистике. Пока они дают нам подвод для умеренного оптимизма. Падаем мы меньше, чем сами прогнозировали. Однако постоянно действует правило, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», - цитирует Пескова URA.RU.

Пресс-секретарь президента отметил, что ВВП снизился по итогам года чуть больше чем на 2 процента.

«Проводится достаточно титаническая работа для стабилизации экономики на фоне враждебных действий по отношению к нам», - сообщил Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о санкциях недружественных стран, представитель Кремля напомнил о позиции российской стороны, которая «постоянно говорит, что ответные действия должны быть такими, которые наилучшим образом соответствуют интересам» РФ.

«Мы не должны стрелять себе в ногу», - резюмировал Песков.